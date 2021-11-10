Сотни нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу

Нелегальные мигранты на границе Польши и Белоруссии Фото: REUTERS

В ночь на среду, 10 ноября, двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Польши из Белоруссии, сообщает Польское радио со ссылкой на пограничную охрану в городе Белосток, расположенном на востоке республики.

В сообщении говорится, что «две крупные группы мигрантов», каждая из которых состоит из «по меньшей мере нескольких десятков человек», проникли в Польшу с белорусской территории, прорвав установленное на границе ограждение в районе Крынок и Беловежи.

Пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович рассказала радиостанции, что в обоих случаях дошло до силового вторжения, нелегалы взяли штурмом и разломали ограждения. По его словам, некоторых мигрантов удалось вернуть на белорусскую строну, остальные скрылись на польской территории, их разыскивают.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки они разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы республики.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на ближайшем заседании Евросовета представители Варшавы предложат ужесточить санкции Евросоюза против Белоруссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минск превратился в перевалочный табор. И ведет с Европой пинг-понг на нервах

Держать у себя толпу арабов белорусы тоже не хотят – опасно (подробности).