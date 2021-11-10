Мурашко сообщил, что текущая волна коронавируса распространяется быстрее

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что текущая волна коронавирусной инфекции распространяется быстрее предыдущих.

- Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения, — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам министра, около 4,5 миллиона россиян сделали повторную прививку от коронавируса. За сутки прививаются более 700 человек на 100 тысяч населения.

Около 258 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в больницах, 30 тысяч из них - в тяжелом состоянии. Еще семь тысяч подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Михаил Мурашко заявил, что ситуацию с коронавирусной инфекцией удалось переломить за счет нерабочих дней. Как отметил глава Минздрава, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов с коронавирусом, которые находятся под наблюдением врачей. Мурашко также указал на то, что за нерабочие дни прививки от коронавируса сделали 3,7 миллиона граждан, а удельный вес вакцинации на сегодняшний день составляет 400 человек на 100 тысяч населения.