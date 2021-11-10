В России зафиксировано 1239 смертей от коронавируса 10 ноября 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 1239 смертей от COVID-19. С начало пандемии умерло 250 454 человека.

- За последние сутки подтверждено 1 239 смертей... За весь период по России умерло 250 454 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где умерло 98 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 82 смерти. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировано 55 летальных исходов.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что текущая волна коронавирусной инфекции распространяется быстрее предыдущих.Около 258 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в больницах, 30 тысяч из них - в тяжелом состоянии, сообщил он. Еще семь тысяч подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам министра, около 4,5 миллиона россиян сделали повторную прививку от коронавируса. За сутки прививаются более 700 человек на 100 тысяч населения.