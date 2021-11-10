Путин поздравил актера Виктора Сухорукова с 70-летием Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Виктора Сухорукова с 70-летием.

«Примите поздравления по случаю 70-летнего юбилея. Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе», – сказано в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Сухорукову здоровья, вдохновения и участия в новых интересных работах.

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области. Окончил ГИТИС. Актерскую карьеру начал в 1973 году, снявшись в мелодраме Родиона Нахапетова «С тобой и без тебя».

На счету артиста более 80 работ, наиболее известные из которых фильмы «Остров» Павла Лунгина и «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова.