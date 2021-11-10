Неизвестные устроили «праздничную» стрельбу в воздух в Комсомольске-на-Амуре

Неизвестные устроили стрельбу в Комсомольске-на-Амуре Фото: Иван ВИСЛОВ

Видео со стрельбой в воздух во время праздника попало в соцсети. В полиции Комсомольска-на-Амуре подтвердили, что группа неизвестных применила оружие, предположительно во время празднования свадьбы. Об этом сообщает Транссибинфо.

Вечером 9 ноября в одном из дворов Комсомольска-на-Амуре раздались громкие хлопки. Местные жители не сразу поняли, что происходит, но перепугались и сообщили в полицию. Все прояснило попавшее в сеть видео.

Непонятные звуки переполошили жителей 66 квартала. Хлопки раскатывались от дома №60 по улице Аллея Труда. Некоторые местные жители подумали, что в небе «распустился» фейерверк. К тому же, был повод - по неподтвержденной информации, здесь праздновали свадьбу представители одной из диаспор.

Но салюта все не было, а к комсомольчанам приходило осознание того, что звуки были больше похожи на выстрелы. Это подтверждает видео, которое попало в соцсети. На кадрах видно, как из-за машины вырывается дульная вспышка, и слышны хлопки, похожие на автоматную очередь.

Кто именно устроил пальбу в центре Комсомольска-на-Амуре - неизвестно.