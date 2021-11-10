Глава Apple посоветовал противникам App Store покупать Android-смартфоны

Тим Кук Фото: REUTERS

Генеральный директор Apple Тим Кук посоветовал желающим скачивать приложения в обход магазина App Store задуматься о покупке Android-смартфона.

- Пользователи, желающие загружать приложения из неизвестных источников, могут выбрать Android. Для Apple этот шаг — все равно что ездить на автомобиле без подушек и ремней безопасности. Миссия Apple заключается в максимальном обеспечении безопасности и конфиденциальности пользователей, — сказал он.

По мнению Кука, разрешать загрузку приложений из сторонних источников слишком небезопасно.

Ранее для пользователей продукции Apple теперь доступна оплата сервисов банковской картой «Мир». Среди возможных способов оплаты в учетной записи Apple ID по региону «Россия» появилось упоминание системы «Мир». Так, пользователи могут оплатить подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. Для этого нужно выбрать оплату картой в меню выбора способа платежа. Ранее сервисы Apple можно было оплачивать только картами платежных систем Visa, Mastercard и American Express.