МИД Литвы сообщил, что пограничники откроют огонь, если увидят белорусских военных с оружием

В МИД Литвы заявили, что пограничники откроют огонь, если увидят белорусских военных с оружием Фото: REUTERS

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что местные пограничники не будут стрелять по беженцам. Однако они откроют огонь, если увидят «зеленых человечков» с оружием, под которыми имеются ввиду белорусские пограничники.

- Если будут прорываться люди с оружием, какие-то «зеленые человечки», то да, конечно, такой сценарий тоже имеется ввиду, — сказал Адоменас в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он заверил, что пограничники не будут стрелять по беженцам. Единственные агрессоры в данном случае — это белорусские пограничники и спецслужбы страны, считает замглавы МИД Литвы. По его словам, тем беженцам, которые лишились надежды попасть в ЕС и направились обратно в Белоруссию, спецслужбы страны угрожают оружием и заставляют их заново пытаться пересечь европейскую границу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны. Польские войска приведены в состояние шестичасовой готовности. Позже «две крупные группы мигрантов», каждая из которых состоит из «по меньшей мере нескольких десятков человек», проникли в Польшу с белорусской территории, прорвав установленное на границе ограждение в районе Крынок и Беловежи.