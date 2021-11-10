Польша ожидает нового наплыва мигрантов к границам страны

В Польше ожидают нового наплыва мигрантов к границам страны Фото: REUTERS

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что страна ожидает нового наплывать мигрантов к границам страны.

- Мы ожидаем очередного наплыва групп (мигрантов), которые подготавливаются в Минске для дальнейшего продвижения на Запад. В ближайшие дни или даже часы мигрантов будет больше, — цитирует слова Жарына издание «Газета выборча».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны. Польские войска приведены в состояние шестичасовой готовности. Позже «две крупные группы мигрантов», каждая из которых состоит из «по меньшей мере нескольких десятков человек», проникли в Польшу с белорусской территории, прорвав установленное на границе ограждение в районе Крынок и Беловежи.