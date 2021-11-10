30% заболеваемости коронавирусом в России приходится на крупные регионы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что 30% заболеваемости коронавирусом в стране приходится на крупные регионы.

Среди лидеров по заражениям – Москва, Московская область и Санкт-Петербург, отметила вице-премьер. По ее словам, в России занято почти 83% коек для коронавирусных больных, а уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что текущая волна коронавирусной инфекции распространяется быстрее предыдущих.Около 258 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в больницах, 30 тысяч из них - в тяжелом состоянии, сообщил он. Еще семь тысяч подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам министра, около 4,5 миллиона россиян сделали повторную прививку от коронавируса. За сутки прививаются более 700 человек на 100 тысяч населения.