Голикова заявила, что рост смертности от коронавируса вызывает тревогу

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост смертности от коронавируса вызывает тревогу. Такое заявление в среду, 10 ноября, сделала, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, но также сообщила, что уровень коллективного иммунитета по стране составляет 48,4%.

«Вызывает тревогу рост смертности», - заявила вице-премьер, уточнив, что анализ, который проводят, свидетельствует о том, что это граждане старше 60 лет, а также, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные от COVID-19.

Голикова также заявила, что все российские регионы выполняют рекомендации по коронавирусу, однако необходимо, чтобы они оперативно реагировали на данные оперштаба.

«Главная задача - это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших и вакцинированных граждан. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%», - сообщил она.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в России зафиксировано 1 239 смертей от коронавируса, что стало новым рекордом по смертности от COVID-19 в стране.