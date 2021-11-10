Голикова заявила, что все россияне без медотвода от вакцинации должны ее пройти

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что все граждане, у которых нет медотвода от вакцинации против коронавируса, должны ее пройти. Таким образом она отреагировала на просьбу президента России Владимира Путина рассказать, что если вовремя не сделать прививку от COVID-19 или не ревакцинироваться, то все усилия пойдут насмарку.

Голикова заявила, для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией нужен коллективный иммунитет в 90-95%, однако пока оставляем планку в 80%. По ее словам, для достижения этого уровня необходимо уже сейчас привить около 22 миллиона человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек.

«Мы видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 миллионов человек … все граждане РФ, которые на сегодня не имеют медотвода от вакцинации, должны вакцинацию пройти», - заявила вице-премьер.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также сообщила, что уровень коллективного иммунитета по стране составляет 48,4%.