Посол РФ в Аргентине вручил Наталии Орейро российский паспорт

Уругвайская певица Наталия Орейро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт. Церемония прошла в среду, 10 ноября, в посольстве РФ в Аргентине.

Как сообщает РИА Новости, Орейро получила российский паспорт из рук посла РФ в этой стране Дмитрия Феоктистова. Артистка также прочла присягу. Ее слова она произнесла как на родном для нее испанском, так и на русском языке.

"Спасибо, я очень рада", - сказала Орейро по-русски.

Как ранее писал сайт kp.ru, 25 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Наталии Орейро, а также ее сыну Мерлину Атауальпе Орейро. Певица поблагодарила россиян после получения российского гражданства. Для своих российских поклонников Орейро записала видео на русском языке, где поблагодарила их за поддержку.