Наталия Орейро получит российский паспорт в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро принесет присягу гражданина Российской Федерации и получит российский паспорт в ближайшее время в посольстве России в Аргентине. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в дипломатическом представительстве.

«В ближайшее время в посольстве планируется церемония принесения присяги и вручения российского паспорта Наталии Орейро», - заявили в российском посольстве.

Напомним, в минувший понедельник, 25 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Наталии Орейро, а также ее сыну Мерлину Атауальпе Орейро.

Как писал сайт kp.ru, певица поблагодарила россиян после получения российского гражданства. Для своих российских поклонников Орейро записала видео на русском языке. Его она опубликовала на своей странице ВКонтакте.