ЦБ РФ сообщил, что россияне не платят по каждому второму займу «до зарплаты» Фото: Анастасия Осипова

Россияне часто не выплачивают микрозаймы. Об этом сообщают специалисты Центрального банка Российской Федерации после анализа рынка.

Как сообщается, в сегменте потребительских кредитов, которые предоставляются на срок не более 30 дней и на сумму до 30 тысяч рублей, так называемых займах «до зарплаты» или PDL (payday loan), наблюдается повышенная оборачиваемость, но почти 50% таких микрозаймов не возвращаются.

«Россияне не платят по каждому второму займу "до зарплаты"», - приводит статистику регулятор, где отмечают, что повышение доли просроченной задолженности заставляет граждан более активно продавать долги коллекторам.

Напомним, за первые пять месяцев текущего года граждане оформили 10 526 885 кредитов «до зарплаты». Размер среднего микрозайма составил 30 тысяч рублей. Специалисты заявили, что в целом показатель растет, год от года россияне оформляют все больше быстрых кредитов.