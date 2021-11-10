Биткоин обновил исторический максимум, достигнув 69 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 10 ноября, курс криптовалюты биткоин поднялся до 69 тысяч долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствую данные торговых площадок.

Согласно данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.42 московского времени подорожал на 0,62 процента за последние сутки, и стоимость криптовалюты составляет 68,32 тысячи долларов, а минутами ранее он достиг исторического максимума в 69 тысяч долларов.

Параллельно с ростом стоимости криптовалюты отмечается рост курса доллара и цены золота.

Напомним, ранее директор по маркетингу криптовалютного пула РОЙ Клуб Сергей Ордин сообщил, что позитивный прогноз по росту биткоина пока оправдывается, криптовалюта продолжает дорожать, однако, по его мнению, вряд ли в этом году курс поднимется до 100 тысяч долларов.