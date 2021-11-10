В Удмуртии примут жесткие меры в отношении недобросовестных владельцев ночных клубов

В отношении ночных клубов Удмуртии, открывшихся в нерабочие дни, примут жесткие меры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Удмуртии будут предприняты жесткие меры в отношении недобросовестных владельцев ночных клубов. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов. Его слова передает «Udm-info».

«В Удмуртии заведения общепита по-прежнему не могут работать с 23:00 до 7:00 утра до особого распоряжения», – напомнил глава республики. – «Спасибо за сообщения по поводу ночных клубов, которые, несмотря на запреты, активно работали в ноябрьские праздники. Я вас уверяю, с этими предпринимателями у нас будет отдельный разговор. Мы примем самые жесткие меры».

Напомним, в ходе того же прямого эфира вечером 9 ноября Александр Бречалов проанонсировал отмену QR-кодов для родителей, которые провожают детей в кружки и секции, а также назвал сроки возобновления углубленной диспансеризации в регионе. Кроме того, он сообщил об открытии спецкабинетов по вакцинации от ковида для беременных и кормящих женщин и рассказал о разработке единой формы медотвода от вакцинации.