Умерла Валентина Малявина, актриса театра и кино Фото: ТАСС

В возрасте 80 лет из жизни ушла заслуженная артистка Валентина Малявина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Валентина Малявина - одна из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа прожила яркую, но полную драматических событий жизнь», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, трагедия произошла еще 30 октября. Причина смерти не уточняется. Актриса похоронена на Троекуровском кладбище.

Валентина Малявина окончила театральное училище имени Щукина в 1962 году. На счету актрисы свыше 40 ролей в различных фильмах. Артистку можно увидеть в таких картинах, как «Король-олень», «Осенние соблазны», «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух» и многие других. Звание Заслуженной артистки Российской Федерации ей было присвоено в 1993 году.

В 2001 году актриса ударилась головой при падении, в результате чего потеряла зрение.