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Политика10 ноября 2021 20:05

"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Польшу и Украину

Результаты прошедших аукционов получились такими же, как предыдущие
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Результаты прошедших аукционов получились такими же, как предыдущие

Результаты прошедших аукционов получились такими же, как предыдущие

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину на четверг, 11 ноября. Однако, как свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP, на этот срок компания выкупила часть мощностей на украинской границе со Словакией.

Результаты прошедших аукционов получились такими же, как предыдущие. Они повторяют транспортную схему "Газпрома" по прокачке газа в Европу через Польшу и Украину и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.

Стоит отметить также, что польская сторона на аукционе предлагала "Газпрому" взять дополнительные транспортные мощности на четверг в рамках газопровода Ямал-Европа. Но предложение осталось невостребованным.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания "Газпром" начала выполнение плана по закачке газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе. Об этом говорится в заявлении компании, которое опубликовано во вторник, 9 ноября.