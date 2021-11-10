"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Польшу и Украину

Результаты прошедших аукционов получились такими же, как предыдущие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину на четверг, 11 ноября. Однако, как свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP, на этот срок компания выкупила часть мощностей на украинской границе со Словакией.

Результаты прошедших аукционов получились такими же, как предыдущие. Они повторяют транспортную схему "Газпрома" по прокачке газа в Европу через Польшу и Украину и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.

Стоит отметить также, что польская сторона на аукционе предлагала "Газпрому" взять дополнительные транспортные мощности на четверг в рамках газопровода Ямал-Европа. Но предложение осталось невостребованным.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания "Газпром" начала выполнение плана по закачке газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе. Об этом говорится в заявлении компании, которое опубликовано во вторник, 9 ноября.