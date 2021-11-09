"Газпром" начал выполнять план по закачке пяти подземных хранилищ газа в Европе Фото: REUTERS

Компания «Газпром» начала выполнение плана по закачке газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе. Об этом говорится в сообщении компании, которое опубликовано во вторник, 9 ноября, в Telegram.

«Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь», - говорится в сообщении, где отмечается, что объемы и маршруты транспортировки газа уже определены.

Накануне компания завершила закачку газа в подземные хранилища России с целью обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой, после чего «Газпром» должен был перейти к закачке газа в хранилищах Европы. Соответствующее поручение давал российский президент Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 9 ноября, прямые поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа» увеличились более чем в два раза. До этого они прерывались на несколько дней, однако реверс углеводорода шел из Польши в Германию.