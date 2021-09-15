FT: Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена встретиться лично

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Во время телефонного разговора 9 сентября президент США Джозеф Байден предложил лидеру Китая Си Цзиньпину встретиться лично, чтобы вывести двусторонние отношения из тупика, однако председатель КНР это предложение отклонил.

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с содержанием беседы глав двух стран. Собеседники издания утверждают, что в ответ на предложение Байдена провести двусторонний саммит Си Цзиньпин сказал, что Вашингтон должен придерживаться менее агрессивной риторики в отношении КНР.

По словам одного из источников, глава Белого дома упомянул о личной встрече с китайским лидером только как одну из возможностей дальнейшего взаимодействия, и «немедленного ответа» не ожидал.

Среди причин, по которым Си Цзиньпин не пожелал встречаться с Байденом, Financial Times указывает пандемию коронавируса, напомнив, что глава Китая не выезжал из страны с января 2020 года. По другой версии, его отказ объясняется тем, что Пекин продолжает вести с Вашингтоном «жесткую игру».

Напомним, как писал сайт kp.ru, разговор Байдена и Си Цзиньпина по телефону продолжался около полутора часов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден в беседе с Си Цзиньпином «не избегал областей, где есть несогласие», но воздержался от чтения нотаций и высокомерия: «тон не был поучительным или снисходительным, он был уважительным».