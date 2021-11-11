Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе

Совместная пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и обвинил Москву в «провокациях» близ российско-украинской границы, похвалив при этом Киев за «сдержанность».

По его словам, Соединенные Штаты «обеспокоены тем, что Россия может допустить серьёзную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году». Глава американского госдепа утверждал, что тогда наша страна якобы «накопила силы вдоль границы, пересекла её и проникла на суверенную украинскую территорию».

«Все провокации, которые мы видим, идут из России, все эти передвижения войск, которые мы видим вдоль украинских границ», - приводит слова Блинкена РИА Новости.

Он добавил, что США поддерживают дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.

Между тем, как писал сайт kp.ru, в ходе переговоров Блинкен пообещал Кулебе, что Штаты продолжат поставки летальных вооружений Киеву.