Блинкен: США продолжат поставки летальных вооружений Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжат поставки летальных вооружений Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом во время встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, пообещав собеседнику, что постарается обеспечить военную помощь Киеву.

«По содействию в сфере безопасности мы будем работать с конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежной пригодится любая помощь США: «Мы заинтересованы во всем, что поможет нам укрепить оборонительный потенциал – разведывательной информации, системы противовоздушной обороны или что-либо еще».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что планы Штатов выделить дополнительную помощь на военные нужды Киева – «это тоже сигнал для России».

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада – в частности, США, Францию и Германию – перестать «накачивать» Украину оружием. Она подчеркнула, что попытки урегулировать конфликт в Донбассе силой будут иметь «трагические последствия».