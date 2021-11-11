Цены на интернет и телевидение в России могут вырасти на 10%

В 2022 году в России цены на интернет и платное телевидение могут вырасти на 10% Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В следующем 2022 году в России цены на услуги связи, в том числе на домашний интернет и платное телевидение, могут вырасти на десять процентов. Причинами подорожания эксперты традиционно называют рост цен на оборудование, инфляцию и изменения в законодательстве.

«В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%», - сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчёты агентства Telecom Daily по итогам опроса топ-менеджеров крупных компаний, предоставляющих такие услуги.

Глава агентства Денис Кусков пояснил изданию, что «на рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих».

Кроме того, по его словам, из-за пандемии коронавируса «нарушились логистические цепочки», время от времени останавливаются предприятия по выпуску комплектующих.

«Те проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров», - добавил Кусков.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, почему в России дорожают услуги операторов связи. В частности, и из-за необходимости хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.