CNBC: Илон Маск продал акции Tesla на сумму более 1,1 миллиарда долларов

Илон Маск продал часть акций Tesla Фото: REUTERS

Успешный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании Tesla Илон Маск на этой неделе продал часть своих акций компании на сумму более 1,1 миллиарда долларов, передает телеканал CNBC со ссылкой на финансовые документы.

По оценкам канала, возможно, бизнесмен продал свыше 930 тысяч акций, однако ему все еще принадлежит более 170 миллионов акций компании. Отмечается, что продажа планировалась еще в сентябре, но о том, что Илон Маск все-таки избавился от части ценных бумаг своего детища, стало известно только после того, как он провел в Twitter опрос, стоит ли ему продавать свою долю в предприятии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после этого опроса пользователей Twitter, у которых Маск спрашивал совета, акции Tesla на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене более чем на 16%, а состояние самого Илона Маска всего за двое суток стало меньше на 50 миллиардов долларов.