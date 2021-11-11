Минобрнауки уволило Наталью Починок с поста ректора РГСУ

Наталья Починок. Фото: Сергей МАЛЬГАВКО/ТАСС

Министерство науки и высшего образования России уволило Наталью Починок с поста ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Она написала заявление по собственному желанию.

Эту информацию подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров в разговоре с РБК.

- Решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее, — сказал он.

При этом сама Починок пока никак не прокомментировала свое увольнение.

В середине августа 2021 года Минобрнауки отстранило Наталью Починок от должности ректора РГСУ сроком до 6 сентября на время проведения проверки деятельности учебного заведения. Проверка была организована после жалоб учащихся на обучение, проживание и прочее. Основанием для отстранения в приказе указаны статьи: отстранение от работы (Трудовой кодекс России), предоставление сведений о доходах (ч. 7 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организация Минобрнауки (пункт 16 приказа). Починок занимала должность ректора РГСУ с 2014 года.