Новый глава МИД Японии назвал важным развитие отношений с Россией

Ёсимаса Хаяси Фото: REUTERS

Новый глава Министерства иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о важности развития отношений с Россией.

- Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной, — сказал руководитель японского внешнеполитического ведомства на первой пресс-конференции.

По его словам, Токио намерен продолжать диалог с Москвой по мирному договору и территориальному вопросу.

Ранее Ёсимаса Хаяси ранее занимал должности министра обороны, министра сельского хозяйства и министра образования страны. Решении о назначении его на пост главы МИД принял премьер-министр страны Фумио Кисида. Ёсимаса Хаяси работает в правительстве Страны восходящего солнца свыше десяти лет, за это время успел возглавить три японских министерства, а должность министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства занимал дважды: с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года и с февраля по октябрь 2015-го.