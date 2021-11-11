Минюст предложил ввести новые штрафы для водителей в КоАП

Министерство юстиции предложило ввести новые штрафы для водителей в КоАП Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство юстиции России предложило ввести новые штрафы для водителей в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В частности, за неоднократный отказ остановить машину во время преследования предложено штрафовать автолюбителей на 40 тысяч рублей, пишет "Коммерсант".

Также крупный штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав предлагается ввести за пьяную езду с ребенком в салоне.

При этом Минюст предложил отказаться от административного ареста для водителей, объяснив это гуманизацией законодательство и дороговизной такого наказания.

Кроме того, предложено временно ограничивать право управления автомобилем. К примеру, до решения суда по делу о грубом нарушении ПДД.

Кроме того, проект включает в себя штрафы за повторные нарушения. Среди них ряд управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тысяч рублей или лишение прав), и чрезмерная тонировка (3 тысячи рублей).

Ранее Министерство юстиции России предложило лишать граждан на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения. В ведомстве уточнили, что речь идет о трех и более нарушений в течение года. Отмечалось также, что ужесточения наказаний за нарушение ПДД не будет. Исключение — пьяная езда во время перевозки несовершеннолетних до 16 лет.