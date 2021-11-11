Bloomberg: «Аэрофлоту» грозят санкции ЕС из-за Белоруссии

Российской компании «Аэрофлот» грозят санкции Евросоюза из-за Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Аэрофлот» в начале декабря из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновника ЕС.

Кроме того, рестрикции могут быть введены против Turkish Airlines. По мнению Евросоюза, российская и турецкая компании перевозят мигрантов в Минск из стран Ближнего Востока, после чего они пытаются пересечь границу с Польшей.

Окончательное решение по санкциям пока не принято. В чем будут заключаться рестрикции тоже пока неизвестно.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях Евросоюза и США расширить санкции против Белоруссии. Это решение она озвучила в среду, 10 ноября, после переговоров с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Отмечалось, что санкции уже подготовлены и вступят в силу в начале декабря 2021 года. По словам Ляйден, таким образом ЕС и США отвечают Белоруссии на организацию «гибридной атаки» на Евросоюз - под ней подразумевается «миграционный кризис» на границах.