Минпромторг предлагает повысить экспортную пошлину на лом металлов почти на треть

Повышение экспортной стоимости направлено на сдерживание роста цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпромторг России выступил с предложением повысить минимальный уровень экспортной пошлины на лом черных металлов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мера направлена на сдерживание роста цен на внутреннем рынке Российской Федерации за счет уменьшения объема экспорта.

"Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учетом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до 100 евро за тонну", - заявил заместитель главы министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

В настоящее время минимальный уровень пошлины на экспорт соответствующей продукции составляет 70 евро за тонну, то есть рост составит почти треть.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское правительство одобрило обнуление вывозных пошлин на алюминиевые сплавы и снижение ввозных пошлин на ферросилиций до 5%.