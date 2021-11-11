Аналитики назвали города России с самыми снежными зимами

Самые снежные зимы в России оказались в Челябинске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики сервиса Яндекс.Погода изучили данные метеонаблюдений за десять лет и выяснили, в каких российских городах самые снежные зимы. С результатами исследования ознакомился kp.ru.

- У Яндекс.Погоды есть карта осадков: на ней видно, где снег или дождь идут прямо сейчас и куда переместятся тучи в ближайшее время. Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей, — сообщил руководитель группы метеопрогнозирования сервиса Александр Ганьшин.

Самые снежные зимы оказались в Челябинске, где в течение сезона в среднем выпадает 181 сантиметр осадков. На втором месте — Пермь (143 см). Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород (126 см).

Меньше всего осадков зимой выпадает в Санкт-Петербурге (86 см). На втором месте идет Волгоград (66 см). Третий — Ростов-на-Дону (46 см).

Фото: Яндекс. Погода

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что грядущая зима в России будет на два градуса теплее нормы. Он добавил, что зима будет похожа на европейскую, но с большим количеством осадков. По словам Тишковца, на народные приметы о погоде полагаться не стоит. Специалисты проверяли их по климатической статистике и выяснили, что 90% примет не работает.