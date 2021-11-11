ФАС не увидела причин для роста тарифов на интернет и ТВ

Федеральная антимонопольная служба не увидела причин для роста тарифов на интернет и ТВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не увидела причин для роста тарифов на интернет и телевидение. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

- В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста, — говорится в сообщении ФАС.

Ранее появилась информация, что в следующем 2022 году в России цены на услуги связи, в том числе на домашний интернет и платное телевидение, могут вырасти на десять процентов. Причинами подорожания эксперты традиционно называют рост цен на оборудование, инфляцию и изменения в законодательстве. В частности, по мнению специалистов, рост может составить 10%. Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков пояснил изданию, что «на рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих».