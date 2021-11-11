Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 ноября 2021 10:10

Актриса Елена Сафонова находится в состоянии средней тяжести после ДТП в Москве

Артистка лежит в отделении «Вторая травма» в НИИ имени Склифосовского
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Елена Сафонова. Фото: Михаил ФОМИЧЕВ/ТАСС

Елена Сафонова. Фото: Михаил ФОМИЧЕВ/ТАСС

В НИИ имени Склифосовского сообщили, что российская актриса Елена Сафонова находится в состоянии средней тяжести после аварии в Москве.

- Она лежит в отделении «Вторая травма», температура 36,6, средней тяжести, — цитирует сообщение сотрудника больницы РИА Новости.

Напомним, Елена Сафонова попала в серьезное ДТП на Проспекте мира в центре Москвы. Актриса была экстренно госпитализирована с переломами ребер и надколенника. Водитель BMW резко выскочил через три полосы из крайней правой влево и выехал на встречку, после чего врезался в автомобиль Hyundai, за рулем которого была звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова. По предварительным данным, у актрисы диагностировали закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны, перелом руки. Также есть еще несколько закрытых переломов и ушибы. Виновница аварии тоже пострадала.