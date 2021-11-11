Россия призвала НАТО трезво оценить риски из-за военной активности США в Черном море Фото: REUTERS

Россия призывает Соединенные Штаты и НАТО трезво оценивать риски в связи с военной активностью Вашингтона в Черном море, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать связанные с этим риски, но тем не менее они продолжают упорно гнуть линию, испытывая нашу волю и решимость защищать собственные интересы, поощряя тем самым худшее, что наблюдается в политике Киева», – сказал он журналистам.

Как отметил замглавы российского МИД, в политике Украины «зашкаливает цинизм, нарастает отрицание фундаментальных основ урегулирования на Юго-Востоке страны в форме минского пакета мер». В регионе тем самым накапливается «конфликтный потенциал», добавил он.

Рябков заявил, что Москва полностью контролирует ситуацию вокруг активности США в Черном море и готова ответить на любую провокацию.

Напомним, накануне американский ракетный эсминец «Портер» направился в Черное море. Как сообщили в ВМС США, оснащенный управляемыми ракетными системами эскадренный миноносец класса «Арли Берк» отправился в регион для «взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО».