Сенатор Джабаров: Россия может закрыть небо для западных авиакомпаний в случае санкций против "Аэрофлота"

Сенатор Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации

Россия рассмотрит вопрос о запрете полета над страной самолетов западных авиакомпаний, если в Европе введут санкции против "Аэрофлота", заявил РИА Новости первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения", - заявил Джабаров.

По его словам, Москва зеркально ответит и на иные санкции против российской авиакомпании. Например, если ограничительные меры коснутся должностных лиц "Аэрофлота", то аналогичные меры последуют против должностных лиц западных авиакомпаний.

Вместе с тем Джабаров выразил надежду, что "горячие головы в Европе" проявят благоразумие и не будут провоцировать Россию.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской компании "Аэрофлот" в начале декабря из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.