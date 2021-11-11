На Украине запретили прокат российского фильма с Зеленским в главной роли

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ российского фильма, где одну из главный ролей играет действующий украинский лидер Владимир Зеленский.

- Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссёр М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года, — сообщило агентство «Украинские новости».

Отмечается, что запрет связан с тем, что одним из актеров фильма является российский комик Юрий Гальцев, который ранее был включен в «черный список» минкульта страны.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины расширило перечень деятелей культуры России, «создающих угрозу национальной безопасности» страны. «Черный список» пополнили 30 россиян. В него, в частности, попали актеры Анастасия Бакланова, Павел Богомолов, Татьяна Бурнакина, Сергей Воробьев, Константин Гапонов, Михаил Грищенко, Евгений Кузьмин, Александр Лапшов, Андрей Скабара, Валентин Томусяк, Евгений Федоров, Андрей Фомин, Дмитрий Чудин, Максим Шпаковский и Людмила Яковлева. В настоящее время список насчитывает 258 фамилий.