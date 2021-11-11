МИД Франции заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к миграционному кризису на границе Белоруссии

Во Франции заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к миграционному кризису на границе Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Министерства иностранных дел Франции Клеман Бон заявил об отсутствии доказательств причастности России к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

- По России у нас нет данных, которые бы показывали ее причастность к этому делу, — сказал он в эфире телеканала BFM.

При этом Бон отметил близкие отношения Белоруссии и РФ. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель уже обсуждали миграционный кризис. Эта тема также будет обсуждаться на переговорах руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с французским коллегой в Париже 12 ноября.

Ранее Меркель и Путин в телефонном разговоре обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и стран ЕС. Канцлер при этом подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила российского лидера повлиять на это. Позже появилась информация, что российский и немецкий лидеры продолжат переговоры по этому вопросу.