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В мире11 ноября 2021 11:12

МИД Франции заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к миграционному кризису на границе Белоруссии

При этом в ведомстве отметили близкие отношения Москвы и Минска
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Во Франции заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к миграционному кризису на границе Белоруссии

Во Франции заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к миграционному кризису на границе Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Министерства иностранных дел Франции Клеман Бон заявил об отсутствии доказательств причастности России к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

- По России у нас нет данных, которые бы показывали ее причастность к этому делу, — сказал он в эфире телеканала BFM.

При этом Бон отметил близкие отношения Белоруссии и РФ. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель уже обсуждали миграционный кризис. Эта тема также будет обсуждаться на переговорах руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с французским коллегой в Париже 12 ноября.

Ранее Меркель и Путин в телефонном разговоре обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и стран ЕС. Канцлер при этом подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила российского лидера повлиять на это. Позже появилась информация, что российский и немецкий лидеры продолжат переговоры по этому вопросу.