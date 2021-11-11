Полиция Москвы возбудило уголовное дело против экс-зампреда правительства Ингушетии

В Москве возбудили уголовное дело против экс-зампреда правительства Ингушетии Фото: Артем КИЛЬКИН

Московская полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством в отношении экс-зампреда правительства Ингушетии Багаудина Цолоева за дебош в НИИ глазных болезней в столице России.

- В ходе конфликта в НИИ глазных болезней неизвестный ворвался в кабинет главного врача, устроил скандал и угрожал врачу, что убьет его, держа в руке металлическую дверную ручку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

По данным СМИ, Цолоев был инициатором конфликта, ругался матом и избил главного врача НИИ.

Напомним, ранее в Новой Москве четверо молодых людей избили отца на глазах его маленького сына. Как позже рассказал пострадавший, один из нападавших ударил и мальчика по лицу. Следствие в свою очередь переквалифицировало уголовное дело о нападении со статьи «Хулиганство» на более тяжкую - «Покушение на убийство», а также направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.