Арестован 17-летний участник нападения в новой Москве Фото: "КП" Архив

Щербинский районный суд города Москвы арестовал еще одного из четырех обвиняемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве. 17-летний участник нападения пробудет под стражей до 5 января 2022 года.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении 17-летнего, обвиняемого в покушении на убийство ч. 3 ст. 30 пп. «а,в,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 05 января 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналогичное решение было вынесено в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве.

Напомним, четверо молодых человек избили отца на глазах его маленького сына. Как позже рассказал пострадавший, один из нападавших ударил и мальчика по лицу. Следствие в свою очередь переквалифицировало уголовное дело о нападении со статьи «Хулиганство» на более тяжкую - «Покушение на убийство», а также направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.