Facebook блокирует звук гимна Украины за нарушение авторских прав

Facebook утверждает, что авторское право на гимн Украины принадлежит певцу Александру Пономареву Фото: REUTERS

Пользователи Facebook пожаловались, что социальная сеть в роликах блокирует звук воспроизведения государственного гимна Украины в связи с нарушением авторских прав. Об этом сообщает интернет-газета "Страна.ua".

В качестве правообладателя соцсеть указывает украинского народного артиста Александра Пономарева.

Например, в записи заседания сессии Немишаевского поселкового совета Киевской области по этой причине заблокировали почти две минуты звука, когда играл государственный гимн Украины.

"В предупреждении от Facebook указано, что правообладателем авторского права на заблокированный звук является украинский исполнитель, народный артист Украины Александр Пономарев", - пишет издание.

Как ранее писал сайт kp.ru, государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ российского фильма, где одну из главный ролей играет действующий украинский лидер Владимир Зеленский.