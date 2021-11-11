В МИД РФ заявили о росте рисков столкновений в Черном море из-за НАТО

МИД России заявил о росте рисков столкновений в Черном море из-за НАТО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о росте риска столкновений в Черном море.

По его словам, в регионе сейчас наблюдается череда провокаций со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО.

- Но, к сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения, — сказал дипломат в разговоре с журналистами.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия призывает Соединенные Штаты и НАТО трезво оценивать риски в связи с военной активностью Вашингтона в Черном море. Как отметил замглавы российского МИД, в политике Украины «зашкаливает цинизм, нарастает отрицание фундаментальных основ урегулирования на Юго-Востоке страны в форме минского пакета мер». В регионе тем самым накапливается «конфликтный потенциал», добавил он. Рябков заявил, что Москва полностью контролирует ситуацию вокруг активности США в Черном море и готова ответить на любую провокацию.