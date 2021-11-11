В МИД РФ раскритиковали Блинкена за слова об «ошибке» России в 2014 году

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков ответил на слова госсекретаря Соединенных Штатах Америки Энтони Блинкена об «ошибке» РФ в 2014 году.

Ранее Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и обвинил Москву в «провокациях» близ российско-украинской границы, похвалив при этом Киев за «сдержанность». По его словам, Соединенные Штаты «обеспокоены тем, что Россия может допустить серьёзную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году». Глава американского госдепа утверждал, что тогда наша страна якобы «накопила силы вдоль границы, пересекла её и проникла на суверенную украинскую территорию».

- Я не очень понял, какие мы ошибки совершили в 2014 году? Ошибки в том году совершили люди, которые допустили госпереворот на Украине и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне, — сказал Рябков в разговоре с журналистами.

Он добавил, что американские власти продолжают допускать множество ошибок, включая отсутствие стабильности в отношениях с РФ.