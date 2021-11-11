Правительство направит на поддержку космической отрасли дополнительно 6,5 миллиарда рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На развитие космической российское правительство направит дополнительно 6,5 миллиарда рублей, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, в том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области», – сказал он на заседании правительства.

Россия сохраняет в сфере космонавтики одну из лидирующих позиций в мире, отметил премьер-министр. Он добавил, что РФ всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договоренностям.

Как писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин в День космонавтики предложил увеличить должностной оклад космонавтам. Глава государства объявил о решении повысить на 50 процентов зарплаты тем, кто слетал в космос, и на 70 процентов тем, кто еще готовится полететь.