Сбой в работе Госуслуг произошел 11 ноября 2021 Фото: "КП" Архив

В четверг, 11 ноября, часть пользователей столкнулись с проблемой доступа к порталу «Госуслуги».

При попытке зайти как с компьютеров, так и с мобильных устройств, появляется сообщение, согласно которому «Сервис временно недоступен».

Напомним, в минувший понедельник, 8 ноября, граждане стали массово жаловаться, что срок действия их сертификатов о вакцинации, указанный на сайте, сократился с 12 месяцев до полугода.

Как писал сайт kp.ru, в Минцифры, после данного инцидента, сообщили, что «Госуслуги» повторно протестируют. Как заявил глава ведомства Максут Шадаев, введение единой формы сертификата вместо двух отдельных делалось в срочном порядке, что привело к возникновению технических ошибок. Замглавы министерства Олег Качанов заверил пользователей портала, что срок действия QR-кодов останется прежним - один год.