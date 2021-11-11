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Политика11 ноября 2021 13:28

Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в ответ на расширение санкций ЕС

Белорусский лидер ответил на угрозы Польши закрыть границу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному трубопроводу «Ямал - Европа».

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом …. Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - приводит агентство БелТА слова белорусского лидера, сказанные на совещании с правительством страны в четверг, 11 ноября.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз в ближайшее время может ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц. Отмечалось, под ограничения могут попасть министр иностранных дел республики Владимир Макей, а также авиакомпания «Белавиа».

Как писал сайт kp.ru, накануне прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию выросла почти в 2,5 раза, превысив 850 тысяч кубометров.