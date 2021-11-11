Минцифры сообщило о мощной кибератаке на Госуслуги 10 ноября 2021 года

Мощная кибератака на Госуслуги произошла 10 ноября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о мощной кибератаке на портал «Госуслуги» 10 ноября 2021 года.

Сегодня, 11 ноября, часть пользователей столкнулись с проблемой доступа к порталу «Госуслуги». При попытке зайти как с компьютеров, так и с мобильных устройств, появляется сообщение, согласно которому «Сервис временно недоступен».

Telegram-канала Минцифры сообщил, что работоспособность сервиса восстановлена, некоторые пользователи испытывали проблемы с входом на сайт в течение 20 минут. Специалисты ведомства выясняют причины произошедшего.

- Вместе с тем отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 Гигабит в секунду, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в минувший понедельник, 8 ноября, граждане стали массово жаловаться, что срок действия их сертификатов о вакцинации, указанный на сайте, сократился с 12 месяцев до полугода.