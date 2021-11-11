На границе Белоруссии и Польши началась давка из-за раздачи еды мигрантам

На польско-белорусской границе началась давка из-за раздачи еды мигрантам Фото: REUTERS

Раздача еды мигрантам, находящимся на границе Польши и Белоруссии, от представителя ООН превратилась в давку.

В лагерь мигрантов прибыл представитель УВКБ ООН в Белоруссии Мамо Мулусеу. Вокруг него собрались сотни мигрантов. Они сразу окружили Мулусеу, хотя он просил всех соблюдать дистанцию.

- Раздача мигрантам еды от представителя ООН переросла в давку, — сообщает Sputnik Беларусь.

Напомним, в минувший понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы. Правительство Литвы приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.