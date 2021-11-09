Президент Польши заявил, что Белоруссия не позволяет мигрантам на границе покинуть район Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе, отметив, что Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район, где с понедельника, 8 ноября, происходят их попытки пересечь польскую границу.

«Огромная группа в несколько тысяч человек, де-факто отведены на границу белорусскими военнослужащими… Это военнослужащие разных белорусских подразделений. Они все время прибывают позади групп этих мигрантов, очевидным способом препятствуя их отходу из пограничного пояса… с белорусской стороны», - заявил белорусский лидер, назвав ситуацию критической.

Напомним, в минувший понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы. Правительство Литвы приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.