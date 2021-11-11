Силуанов заявил, что акциз на сталь не приведет к сворачиванию инвестпрограмм

Глава Минфина России Антон Силуанов Фото: Олег ЗОЛОТО

Введение акциза на жидкую сталь не приведет к сворачиванию инвестиционных программ предприятий и росту стоимости продукции, заявил министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопрос спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

"Мы даже в законе, если говорить про один из сегментов - электрометаллургов, написали, что сумма акциза по электрометаллургии не включается в стоимость металлургического производства, - уточнил Силуанов. - То есть, это даже не тот акциз, который в понимании является частью цены. Это, по сути, квазиналог на результат, налог на доход, строго говоря".

По его словам, дополнительный налог не будет взыматься с предприятий в случае понижения цен до прежнего уровня.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минфин России готовит поправки к законопроекту об акцизе на жидкую сталь. По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, ко второму чтению планируется дополнить проект поправками об освобождении от соответствующего налога машиностроительных заводов, которые производят выплавку стали самостоятельно.