Более половины украинцев поддерживают идею о роспуске Рады

Больше половины украинцев поддерживают идею о роспуске Верховной рады и правительства Украины, следует из опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг».

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы на сайте группы, роспуск парламента поддержали 58% респондентов, отставку правительства – 55%. Обратного мнения придерживаются 38% и 39% соответственно. Кроме того, 40% опрошенных считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку.

Уточняется, что опрос проводился с 4 по 9 ноября 2021, в нем приняли участие граждане страны старше 18 лет, кроме тех, кто проживает на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Были опрошены 5 тысяч человек, статистическая погрешность не превышает 1,5%.

Как писал сайт kp.ru, ранее большинство жителей Украины заявили, что республика развивается неправильно.