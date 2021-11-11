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Политика11 ноября 2021 18:37

Путин и Меркель снова обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе

Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ходе телефонного разговора в четверг, 11 ноября, и.о. канцлер Германии Ангела Меркель обсудила и президент России Владимир Путин миграционный кризис на белорусской границе.

Напомним, днем ранее, 10 ноября, также состоялся телефонный разговор, в ходе которого Меркель и Путин обсудили ситуацию на белорусской границе. И.о. главы немецкого правительства сказала об «использовании» Белоруссией мигрантов, назвав это «бесчеловечным и неприемлемым», а также попросила президента России повлиять на это. Российский лидер предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах стран Евросоюза с Минском.